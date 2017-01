Sam Sunderland (KTM) steekt eindzege bij motorrijders op zak, Vanderweyen is 76e

De Brit Sam Sunderland (KTM) heeft zaterdag de Dakarrally bij de motorrijders op zijn naam geschreven.

De leidersplaats van Sunderland kwam in de twaalfde en laatste chronoproef, over 64 km in het Argentijnse Rio Cuarto, niet meer in gevaar. Hij telt in de eindstand 32 minuten voorsprong op de Oostenrijker Matthias Walkner (KTM). De Spanjaard Gerard Farrés (KTM), die samen met de Fransman Adrien Van Beveren (Yamaha) de slotetappe won, vervolledigt het podium op 35:40.

Gilles Vanderweyen (KTM), de enige Belg in het deelnemersveld, eindigt als 76e op 96, op 17u34:59. Hij werd zaterdag 91e op 28:30.

Het is voor de 27-jarige Sunderland zijn eerste eindzege in de prestigieuze wedstrijd. Bij zijn twee vorige deelnames, in 2012 en 2014, moest hij telkens de handdoek gooien.

Sunderland volgt op de erelijst de Australiër Toby Price op. Die moest dit jaar tijdens de vierde rit opgeven nadat hij bij een val een dijbeenbreuk had opgelopen.

Voor de Oostenrijkse constructeur KTM is het de zestiende opeenvolgende zege in de Dakar.

Foto: Photo News