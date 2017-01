In de Pekton opnieuw open: “In mijn café zou je in pyjama kunnen zitten”

Mechelen - Na twee jaar leegstand opent Maaike Verbruggen (33) opnieuw de deuren van het legendarische Mechelse café In de Pekton. “Ik hou van samenzijn. Mijn café moet als een living aanvoelen”, zegt ze.

Maaike koos vrijdag de dertiende uit als openingsdag voor In de Pekton. “We hebben even geaarzeld, maar van het ongeluk van de vorige uitbater die failliet ging, willen wij ons geluk maken. Ik droomde al langer van een café”, vertelt ze.

Toen de kersverse cafébazin merkte dat het pand vlakbij Lamot in de Van Beethovenstraat maar leeg bleef staan, zocht ze contact met de eigenaar, brouwerij Palm. “En het was een coup de foudre. Ik was helemaal weg van het pand, met zijn mooie houten gevel en zijn prachtig interieur”, zegt Maaike.

Voordien werkte ze gedurende zeven jaar in de psychiatrie in Duffel als pastoraal werkster. “Ook een job met veel sociaal contact, maar emotioneel woog ze zwaar. Zo ben ik in Heist-op-den-Berg een tattoostudio begonnen. Dankzij de goede samenwerking met twee collega’s kan ik Maaike’s Skin Art blijven combineren met het café”, geeft de uitbaatster aan.

Voorlopig elke dag open

De voorbije weken heeft Maaike Verbruggen het interieur van de Pekton een grondige opknapbeurt gegeven. Met leuke tweedehands meubeltjes wilde ze vooral de huiselijke, gezellige sfeer van het café extra in de verf zetten. “Iedereen is hier welkom en moet zich hier ook thuis voelen. Mijn café moet als een living aanvoelen, je zou hier in je pyjama kunnen zitten. Of dat nu is om iets te drinken en een praatje te slaan of iets te lezen, maakt niet uit. Wij hebben ook wifi”, vertelt Maaike.

Voorlopig is het café elke weekdag open vanaf 10u tot middernacht. Op vrijdag en zaterdag is de zaak iets later open, tot maximum twee of drie uur. “Op zondag zullen wij open zijn van 14 tot 21u. Het is zeker niet mijn bedoeling om er een nachtzaak van te maken. Al zal je hier wel eens terechtkunnen voor een optreden”, zegt de cafébazin nog. Voor de openingsavond strikte ze glamrockcoverband Tough Titty. Bijna alle muzikanten zullen in de kroeg ook een handje toesteken.