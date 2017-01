Nummer 1 Andy Murray voorspelt een “interessant jaar” voor Goffin

Andy Murray begint maandag als topreekshoofd aan de Australian Open. De Schot stond in Melbourne al vijf keer in de finale maar kon er nog nooit winnen. In de voorbereiding op de ‘Happy Slam’ speelde de nummer 1 van de wereld op 30 december in Abu Dhabi tegen David Goffin. Die haalde het met 7-6 (7/4) en 6-4.

Hoewel het slechts om een duel op een demonstratietoernooi ging, maakte Goffin toch indruk op de olympisch kampioen van Londen én Rio.

“Goffin is een heel, heel goede speler”, zegt Murray zaterdag in de marge van de traditionele Kid’s Day in Melbourne. “Hij verplaatst zich heel snel over het terrein en heeft de laatste tijd flink wat vooruitgang geboekt. We trainen vaak samen en ik weet dat hij hard werkt.”

Murray prijst daarnaast ook de menselijke kwaliteiten van Belgiës beste tennisser, de nummer 11 op de ranking. “Hij is een toffe gast, nederig, kalm”, klinkt het. “Nu is het wel zo dat hoe dichter je bij de top komt, hoe lastiger het wordt. Het zal dus een interessant jaar voor hem worden. Ik hoop dat hij mooie resultaten kan behalen.”