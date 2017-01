Elise Mertens wint met WTA Hobart haar eerste groot toernooi

Brussel - Elise Mertens (WTA 127) heeft zaterdag de finale van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar) gewonnen. Ze won in twee sets (6-3, 6-1) van de Roemeense Monica Niculescu (WTA 40). De wedstrijd duurde 1 uur en 14 minuten.

Het was de eerste keer dat de 21-jarige een finale speelde van een WTA-toernooi. Door haar finaleplaats zal ze de top 100 op de wereldranglijst binnenkomen.

Mertens, die zich eerst door de kwalificaties zwoegde alvorens op het hoofdtoernooi te belanden, klopte in de halve finale de Kroatische Jana Fett (WTA 360), een andere kwalificatiespeelster, in twee sets (6-4 en 6-0).

Haar stunt in Hobart is het verlengde van een sterk najaar in 2016. Toen plaatste ze zich via de kwalificaties voor het eerst voor een Grand Slam, de US Open, en ontfutselde ze Roland Garros-winnares Garbine Muguruza (WTA 7) in de eerste ronde een set.