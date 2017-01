“Gevangenis wil Kim De Gelder laten interneren”

De geestestoestand van Kim De Gelder is zo verslechterd en zorgwekkend dat de gevangenis van Oudenaarde heeft beslist om zijn internering aan te vragen. Dat zegt zijn advocaat Jaak Haentjens.

Vier jaar nadat het hof van assisen in Gent Kim De Gelder (nu 28) heeft veroordeeld tot levenslange opsluiting voor zijn dodelijke raid in het Dendermondse kinderdagverblijf Fabeltjesland komt er een nieuwe wending in zijn dossier. Volgens zijn raadsman Jaak Haentjens heeft de directie van de gevangenis van Oudenaarde, waar De Gelder al jaren geïsoleerd in een cel leeft, beslist dat ze zijn internering moet aanvragen omdat er in de gevangenis geen mogelijkheid is om hem nog medisch te ondersteunen.

“Om de twee maanden zijn er hoorzittingen in het kader van het bijzonder veiligheidsregime van Kim De Gelder. Tijdens de jongste hoorzitting, begin januari, bleek dat er dringend iets moet gebeuren met mijn cliënt. De gevangenisdirectie heeft mij bevestigd dat ze de procedure opstart om mijn cliënt te laten interneren”, verklaarde advocaat Haentjens aan Het Nieuwsblad.

Hoewel Kim De Gelder tijdens zijn assisenproces toerekeningsvatbaar werd verklaard, is het mogelijk dat hij tijdens het uitzitten van zijn straf alsnog naar de psychiatrie wordt gestuurd. “Er is een nieuwe interneringswet die toelaat gedetineerden die geestesgestoord worden en een gevaar voor zichzelf of een ander betekenen, toch nog te laten interneren”, zegt Haentjens. “De directeur van de gevangenis van Oudenaarde heeft mij toegezegd dat hij bezig is een dossier voor te bereiden. Dat dossier kan dan ingediend worden bij de strafuitvoeringsrechtbank, die uiteindelijk moet oordelen wat er met mijn cliënt moet gebeuren.”

Enorm onverzorgd

“De strafuitvoeringsrechtbank kan op de vraag tot internering ingaan”, zegt Haentjens. “Maar kan die ook afwijzen of beslissen Kim De Gelder tijdelijk te laten observeren in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent.”

De advocaat en de ouders van Kim De Gelder zijn er al acht jaar van overtuigd dat hij schizofreen en geestesziek is, waardoor hij niet verantwoordelijk kon zijn voor zijn daden en dus niet in een cel thuishoort. Vier jaar heeft Haentjens vergeefs geprobeerd zijn cliënt in de psychiatrie te krijgen.

“Mocht je Kim De Gelder in zijn cel zien, dan merk je meteen dat die daar niet thuishoort. Er valt niet meer met hem te communiceren. Hij is niet meer rationeel, heeft geen empathisch vermogen, reageert afwijkend en is enorm onverzorgd. Hij leeft 24 uur per dag geïsoleerd. Met niemand heeft hij contact. Hij ziet niets, hoort niets. Om het kwartier doen de cipiers zijn luikje open en het licht aan om te kijken of hij nog leeft. Ik weet dat veel mensen zeggen dat hij dat verdiend heeft. Maar iedereen heeft recht op een humane behandeling. Ook Kim De Gelder.”