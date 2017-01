Jef Neve krijgt complimenten van Merkel

Pianist en componist Jef Neve (39) heeft er een bekende fan bij: Angela Merkel (62), de Duitse bondskanselier. Merkel stond erop Neve te feliciteren nadat hij voor haar had gespeeld.

Angela Merkel werd bij de uitreiking van haar eredoctoraat door de universiteiten van Gent en Leuven in Brussel getrakteerd op een streepje muziek van Jef Neve. “Ze zei dat ze genoten had en het fantastisch vond”, zegt de pianist.

“Het is volgens mij het mooiste bewijs dat muziek een universele taal is. Nu maar hopen dat Merkel naar mijn concert in Berlijn komt.”

Jef Neve werkt aan een nieuwe cd, die op 17 maart uitkomt. “Eerst doen we België, Nederland en Luxemburg, vanaf mei is Duitsland aan de beurt.”