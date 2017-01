“Bouw Antwerps Plopsaqua kan nog dit jaar beginnen”

Studio 100 hoopt dat de stad Antwerpen dit jaar de toelating geeft om een Plopsaqua te bouwen. Dat waterpark zou er komen aan de Ruggeveldlaan in Deurne, op de site van skipiste Zondal.

Als het Antwerpse stadsbestuur ons de toelating geeft om het waterpark te bouwen, zullen we dat ook doen”, zegt Hans Bourlon, algemeen directeur van Studio 100. “Tot hiertoe tonen drie steden of gemeenten interesse in zo’n waterpark: Antwerpen, Mechelen en Landen. Wellicht zullen andere gemeenten zich ook aanmelden, omdat veel van de bestaande zwembaden verouderd zijn.”

Studio 100 wil twee waterparken bouwen, bovenop het bestaande Plopsaqua in De Panne. “We moeten nog bekijken of zowel Antwerpen als Mechelen een waterpark kunnen krijgen. Dat is een punt van twijfel. Het is wel duidelijk dat Antwerpen het verst staat met de procedure. Als we de vergunningen hebben, kunnen we beginnen met de bouw. Het duurt zo’n anderhalf jaar om een waterpark te bouwen.”

Bourlon benadrukt dat het niet om een gewoon zwembad gaat. “We mikken op een bijzonder waterpark waarvoor mensen bijvoorbeeld bereid zijn om een uur onderweg te zijn. In De Panne hebben we 350.000 bezoekers per jaar. Als we een waterpark in Antwerpen bouwen, zal het daar vermoedelijk nog iets groter zijn.”