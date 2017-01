Geel - Sinds vrijdag zit in het Vogel- en Zoogdieren­opvang­centrum in Heusden-Zolder een steppearend op zijn baasje te wachten.

De gigantische vogel werd in Geel gevangen en heeft een spanwijdte van bijna twee meter. “Dit exemplaar is ergens ontsnapt. Alleen weten we niet waar. Mensen zagen de roof­vogel en wisten hem te lokken met een kippenvleugel aan een touw. Zijn eigenaar heeft zich nog niet ­gemeld”, zegt Rudi Oyen, de voorzitter van het VZOC.