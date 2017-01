Record maar geen extra verdieping voor Wijnegem Shopping Center

Het Wijnegem Shopping Center heeft gisteren de 200 miljoenste bezoeker verwelkomd. Tegelijk raakte bekend dat er dan toch geen extra verdieping komt op het oorspronkelijke gebouw van het winkelcentrum, dat opende in 1993.

Vrijdag de dertiende was geen ongeluksdag voor Jacqueline Van Hout uit Wijnegem. Toen ze samen met haar kleindochters Noë Gijselings en Naomi Som en haar achterkleinkind Hailey (2,5) om de hoek in het Wijnegem Shopping Center cadeautjes ging kopen, overlaadde managing director van beheerder SMS-Ceusters Axel Ceusters en andere bonzen van het winkelcentrum haar met een ruiker bloemen en cadeaubonnen ter waarde van 2.000 euro.

2016 was een goed jaar voor Wijnegem Shopping. Nadat het bezoekersaantal was gedaald in 2015, steeg het opnieuw licht met 0,2% in 2016. “Vorig jaar verwelkomde het Wijnegem Shopping Center 8.178.260 mensen of gemiddeld 26.212 bezoekers per dag. Een indrukwekkend aantal, want dat laatste cijfer is de totale bevolking van een gemeente als Kapellen”, aldus Axel Ceusters.

De aanslagen in Parijs in november 2015 hadden een veel grotere impact dan die in Brussel in maart 2016. “Na de bomaanslagen in Brussel zijn de mensen ook weggebleven, maar veel minder lang dan na het bloedbad in de Franse hoofdstad”, zegt marketing manager Hans Van Laer.

Voorlopig geen uitbreiding

Het winkelcentrum had plannen om het hoofdgebouw hoger te maken, met een volledige tweede verdieping met nieuwe winkels. Die piste is definitief van de baan.

“Bouwtechnisch blijkt dat onmogelijk”, zegt Axel Ceusters, managing director van beheerder SMS-Ceusters. “Wat eventueel wel kan is een extra bouwlaag op de laatste bijgebouwde zone waarin zich nu onder meer Carrefour, Esprit en JBC bevinden. Daar zou dan ruimte zijn voor tien tot vijftien kleine winkels of enkele grotere. Een beslissing hierover is nog niet genomen.”