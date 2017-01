“Met zijn allen nadenken over het Bornem van de toekomst”

Bornem - De KMO van Bornem heeft met Stefaan De Landtsheer een nieuwe voorzitter. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de KMO kondigde burgemeester Luc De boeck (CD&V) aan dat hij, samen met de Bornemnaars, wil nadenken over het Bornem van de toekomst.

Dat Stefaan De Landtsheer (50) de nieuwe voorzitter van de Bornemse KMO is, is eerder een verrassing. Hij stond jaren geleden mee aan de wieg van de vereniging, maar trok zich nadien terug. Tot nu dus.

“Enkele mensen die in het bestuur zaten, hebben tijdelijk moeten afhaken door gezondheidsproblemen. Omdat er niet onmiddellijk een jongere ondernemer klaar stond om het voorzitterschap op te nemen, heb ik toegehapt. Het is wel maar voor één jaar: volgend jaar neemt Dave Steenackers de fakkel als voorzitter over”, zegt De Landtsheer.

De nieuwe voorzitter wil vooral werk maken van de toekomst van de KMO in Bornem. “We moeten ruimte creëren voor ondernemers. Samen met het beleid moeten we bekijken wat er mogelijk is qua locaties voor KMO. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de industriezone. Daar is nog ruimte en ook wat leegstand. Daar zouden kmo-bedrijven moeten in kunnen ondergebracht worden. Het is aan het beleid om dat wettelijk rond te krijgen. Het zou bovendien fantastisch zijn om Bornemnaars ook in hun eigen streek te laten werken, in plaats van ze elke dag in de file te laten staan.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Bornemse KMO onderstreepte ook burgemeester Luc De boeck (CD&V) het belang van de organisatie. Hij kondigde ook aan dat hij volop werk wil maken van de toekomst van Bornem. “Onder de noemer ‘Bornem 2030’ willen we weten hoe de gewone Bornemnaars, maar ook de ondernemers denken over onze gemeente. We willen de ideeën van iedereen meenemen naar ons toekomstplan”, zegt De boeck.

“We gaan stuurgroepen oprichten en dorpsdebatten organiseren. Hoe blijven de dorpskernen leefbaar? Hoe zetten we in op de lokale economie? Wat met het toerisme, de scholen, de parkeergelegenheid? Ook de mobiliteit is een belangrijk punt in het plan dat we willen opstellen. Stuk voor stuk punten waar we over willen praten en luisteren met Bornemnaars.”