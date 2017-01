“Paling in ’t groen verdwijnt hier nooit van de kaart”

Bornem - De Europese paling is met uitsterven bedreigd. Daardoor vreesden heel wat mensen dat deze lekkernij nooit meer op onze borden zou terechtkomen, maar niets is minder waar. “De paling die u en ik eten komt uit Amerika en Canada”, klinkt het bij de groothandelaars.

De voorbije dagen werd er flink aan de alarmbel getrokken. Het palingbestand in Europa is enorm gedaald. De vissoort is zelfs met uitsterven bedreigd en scoort slechter dan andere dieren die met uitsterven bedreigd zijn, zoals de panda.

Toch moeten we niet vrezen dat een gerecht als paling in ’t groen binnenkort niet meer op de menukaarten van de restaurants staat. “Europese paling is eigenlijk al jaren nauwelijks of niet meer te verkrijgen. De vangstquota zijn enorm streng. Wie hier een bord gebakken paling of paling in ’t groen eet, krijgt zo goed als zeker een portie Amerikaanse of Canadese paling voorgeschoteld”, zegt Hans Borremans. De Mariekerkenaar is zaakvoerder van palinghandel Borremans in Berlare.

Ook de organisatoren van het Palingfestival in Mariekerke hebben de berichtgeving over de paling de voorbije dagen met argusogen gevolgd. “Onze leveranciers hebben ons bevestigd dat er geen probleem is. Wij krijgen al jaren paling uit de Verenigde Staten en Canada en daar is er voldoende aanbod. Enkele jaren geleden werd het nieuws over het uitsterven van de Europese paling ook al eens de wereld ingestuurd. Wij zijn blij met kwaliteit en de smaak van de paling die we krijgen. En onze bezoekers ook, want het Palingfestival blijf jaar na jaar veel bezoekers lokken”, reageert voorzitter van het Palingfestival Danny Luyckx.

Ook de horecazaken in Klein-Brabant die paling op de menukaart hebben staan, maken zich geen zorgen. Zo plaatste brasserie ’t Kasseibaantje in Bornem uitgerekend gisteren opnieuw paling in ’t groen op de kaart. “Heel toevallig. We hadden het een tijdje geleden van de kaart gehaald, maar omdat er opnieuw zoveel vraag naar was, hebben we het opnieuw op de kaart gegooid”, zegt zaakvoerder Yannick Smet. “Paling in ’t groen verdwijnt nooit in ons land. Het is pure folklore. Schrik voor een prijsstijging? Absoluut niet. Wij serveren paling voor dezelfde prijs als vroeger: 29 euro per portie.”