Eerste escaperoom opent in Noorderkempen

Essen - De cafetaria bij de Heuvelhal krijgt binnenkort een nieuwe invulling als cultuurcafé. Maar er is meer. Onder de naam EE Café opent Essen Events er begin februari ook als eerste in de regio een escaperoom.

Het cultuurcafé opent op vrijdag 20 januari de deuren in het voormalige sportcafé in de Heuvelhal. “We openen met een optreden van Soe Nsuki en Jeron Dewulf”, zegt Ivan Mertens. “Verder hebben we voor dit seizoen nog optredens gepland van Steven Mahieu, Bas Birker en Johan Petit en plannen we deze zomer twee concerten in openlucht.”

In het eerste weekend van februari worden op dezelfde locatie de eerste escaperooms van de Noorderkempen in gebruik genomen onder de naam Exitus, een concept van Jaro Van Meel, Ivan Mertens, Dave Vercauteren en Lukas Lelie. “Exitus is prima als groepsactiviteit of teambuilding”, zegt Dave Vercauteren. “Er zijn drie escaperooms met een mysterieus verhaal waar veel spannende puzzels aan verbonden zijn. De uitdaging bestaat erin om binnen de zestig minuten te ontsnappen uit een van de drie themakamers. Je moet out of the box denken, samenwerken en puzzels oplossen. Zo vind je stap voor stap aanknopingspunten die je uiteindelijk naar de juiste code of de ultieme sleutel leiden.”

Dokterskabinet

In de eerste escaperoom beland je achter de tralies. Daar tikt de tijd nog net iets spannender weg. De deelnemers krijgen exact zestig minuten de tijd om een bom te ontmantelen. In de tweede kamer kom je terecht in een dokterskabinet waar je liever niet al te lang blijft. In de derde kamer ga je op ontdekkingsreis van het ene continent naar het andere en kun je hopelijk niet in tachtig dagen, maar in één uur uit de kamer ontsnappen.”

Wie na de spanning nog graag met zijn teamgenoten wil ontspannen, kan terecht in het EE Café of lekker uit eten gaan. Exitus werkt samen met Bistro Tutti en stelt een twee- en driegangenmenu’s voor. Een ideale afsluiter voor een gezellige dag of avond uit. Het restaurant is gelegen op 1 kilometer van de escaperooms.

EE Café, Kapelstraat 7, Essen, boeken kan via www.exitus-essen.com