Frankrijk belooft steun aan registratie passagiers internationaal treinverkeer

Frankrijk en België moeten de samenwerking tegen terreur voortzetten. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Le Roux gezegd na een bezoek aan zijn Belgische collega Jan Jambon. Frankrijk wil mee bekijken hoe de passagiersgegevens van internationaal trein- en busverkeer bijgehouden kunnen worden.

Een Europese richtlijn zorgt ervoor dat de gegevens van vliegtuigpassagiers bijgehouden moeten worden, een maatregel die onder meer kadert in de strijd tegen terreur. Bij ons stemde de Kamer onlangs een wet die dat PNR-systeem (passenger name record) ook oplegt voor internationale treinen, bussen en passagiersboten.

Maar in de praktijk kan dat enkel werken als de buurlanden met ons meewerken. De Franse minister Le Roux wil alvast bekijken hoe dat systeem geïmplementeerd kan worden, zei hij na een vergadering op het kabinet-Jambon in Brussel.

Beide landen willen ook een oplossing vinden voor het bijhouden van gegevens van telecom- en internetoperatoren. Een arrest van het Europees Hof besliste dat een algemene bewaarplicht niet kan. Le Roux en Jambon willen de kwestie aankaarten op de informele bijeenkomst van de Europese binnenlandministers in Malta, over twee weken. Ze willen op het Europese niveau hun standpunten beter met elkaar afstemmen, om op Europees niveau sneller te kunnen handelen in de strijd tegen terreur, zei minister Jambon.

Digitale operatoren

De Franse minister Le Roux wil ook bekijken hoe ervoor gezorgd kan worden dat digitale operatoren beter kunnen meewerken bij gerechtelijke onderzoeken.

Het was de eerste bijeenkomst onder vier ogen tussen Jambon met minister Le Roux, die pas recent overnam van Bernard Cazeneuve, nu premier van Frankrijk. België en Frankrijk werken al een jaar nauw samen rond terrorisme en veiligheid. Beide ministers toonden zich tevreden over de samenwerking en vinden dat die verdergezet en versterkt moet worden.

‘Die samenwerking heeft ervoor gezorgd dat we wat terrein hebben kunnen terugwinnen’, zegt minister Jambon. ‘We moeten de uitwisselingen en partnerschappen op het vlak van gerecht, politie en justitie verderzetten’, zei minister Le Roux.