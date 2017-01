Daarom is Abdulrashid een rolmodel volgens Theo Francken

Kapellen / Putte-Kapellen - Het zag er twee jaar geleden heel slecht uit voor Abdulrashid (25). De jonge Afghaan kreeg geen papieren en leefde op straat, zijn pogingen om dan maar naar Engeland door te reizen via smokkelaars mislukten. Maar ondertussen is het een kwestie van tijd voor hij de Belgische nationaliteit krijgt, vertegenwoordigt hij België binnenkort in de nationale cricketploeg en helpt hij andere jonge Afghanen als een van de officiële rolmodellen in een proefproject van staatssecretaris Theo Francken.

In de sporthal vlak achter het asielcentrum van Fedasil in Kapellen staan een stuk of dertig jonge mannen te kijken naar de twee cricketploegen op het veld. Bij iedere mooie slag wordt er hard gejuicht ...