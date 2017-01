Stichter ETC: “Speurders schoten met bazooka’s op mug”

Turnhout - Jef Cavens uit Turnhout, stichter van Euro Tap Control, is opgelucht na de milde straf die hij kreeg voor kassafraude. “Maar ik ben niet euforisch”, zegt hij. “Ik hou er een ‘duf’ gevoel aan over.”

Drie jaar lang stonden Jef Cavens (62) en Philippe M. (57), oprichter en informaticaspecialist van Euro Tap Control (ETC) uit Turnhout, in het oog van de storm. In maart 2013 vielen speurders binnen bij de kassafabrikant en werden beiden van hun vrijheid beroofd. Een failliete cafébaas had even voordien bekend dat hij ‘s avonds vanuit zijn villa in de Kempen inlogde in het kassasysteem van ETC en zo een deel van de omzet kon wissen.

Het Openbaar Ministerie had vorige maand drie jaar celstraf en een beroepsverbod tegen de stichter gevorderd. Maar Cavens kwam weg met twaalf maanden voorwaardelijk. “De speurders hebben met bazooka’s op een mug geschoten. In het dikke dossier is er niets dat naar mij verwijst”, zegt Cavens. “Ik zat 24 dagen in voorarrest. Iemand moest de zwarte piet krijgen.”

Nog straffer: het parket had voor Cavens en M. de verbeurdverklaring gevraagd van 7,5 miljoen euro elk. Maar daar komt niks van in huis. “Op financieel vlak is gerechtigheid geschied. Maar een fles Champagne heb ik nog niet gekraakt”, reageert Cavens. “Drie jaar geleden legde het gerecht beslag op al mijn rekeningen. Zielig en belachelijk is dat.”

De aanklager had geëist dat ETC zelf 9,7 miljoen euro aan illegaal verdiend vermogen zou terugbetalen. “Gelukkig is ook die eis afgewezen. Dat had de doodsteek betekend voor ETC”, zegt Cavens.

