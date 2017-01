Turnhout - Een 32-jarige uit Turnhout moet zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkelband. Dat heeft vrijdag de raadkamer beslist.

Afgelopen maandag ging hij bij een garage in de Otterstraat in Turnhout aan de haal met een motorfiets. Tijdens een huiszoeking vonden de speurders later een vlindermes, ghb, cannabis en een wit poeder.