In dit pand trof de politie zondag 280 cannabisplanten aan. Foto: bvdl

Retie - De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding van Leon T. (44) uit Halle met een maand verlengd.

De man werd opgepakt, nadat zondag in een woning aan Brand in Retie een cannabisplantage was aangetroffen met ongeveer 280 planten.

Een 40-jarige vrouw uit Retie werd eerder onder voorwaarden gelost.