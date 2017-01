Nieuw opslag- en distributiecentrum voor voedselhulp zoekt nog partners

Luchtbal-Rozemaai - In de Havanastraat in de Antwerpse wijk Luchtbal is sinds kort een nieuw grootschalig opslag- en distributiecentrum voor voedselhulp van de stad en het OCMW Antwerpen operationeel. Het centrum zorgt voor de opslag en verdeling van goederen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), maar ook van supermarkten en bedrijven zoals Makro en Colruyt waarmee er een samenwerking bestaat om overschotten over te nemen. Later dit jaar zal ook veiling BelOrta overschotten aan het centrum overmaken en er is nog ruimte voor extra schenkers.

In Antwerpen zijn verschillende organisaties - vooral op vrijwillige basis - actief bij voedselbedelingen, sociale kruideniers en sociale restaurants. De stad en het OCMW steunen hen door middel van subsidies, maar ook door het logistieke luik te verzorgen: het voedsel opslaan en transporteren met vrachtwagens. In het opslag- en distributiecentrum zijn medewerkers in een sociaal tewerkstellingstraject aan de slag. Het nieuwe centrum biedt volgens stad en OCMW logistieke schaalvoordelen en betere garanties op een kwaliteitsvolle opslag van voedsel.

“Noodhulp biedt geen structurele oplossing voor armoede, maar is het laatste vangnet voor mensen die nergens anders meer terechtkunnen om te voorzien in hun basisbehoeften”, zegt OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA). “Daarom zullen wij initiatieven als dit blijven nemen en ondersteunen. We focussen ook niet op zomaar voedselbedeling, we gaan resoluut voor gezonde, evenwichtige voeding. Voedselbedeling van de 21ste eeuw gaat verder dan zorgen dat resten niet in de vuilnisbak terechtkomen.”

Aangezien er in het opslagcentrum nog capaciteit over is, doet Duchateau een oproep tot nog meer samenwerkingen. “Bedrijven die zich geroepen voelen, zullen niet in een administratieve heksenketel terechtkomen”, verzekert hij. “Zowel eenmalige als structurele schenkingen zullen vlot hun weg vinden naar mensen die het nodig hebben. We schatten dat we liefst 16.500 mensen via deze weg kunnen helpen.”