Tentoonstelling Banksy van start: wij gingen al een kijkje nemen

Antwerpen - De tentoonstelling "The Art of Banksy" is vanaf dit weekend te bewonderen in de Stadsfeestzaal in Antwerpen. Aan de hand van meer dan 80 kunstwerken ontdek je het werk van ’s werelds meest beruchte straatkunstenaar. Wij gingen alvast een kijkje nemen, ontdek hierboven 10 werken uit de collectie.

De getoonde stukken komen uit privé verzamelingen en zijn uniek. De kans dat je de werken ooit nog samen te zien zal krijgen is ontzettend klein.

Banksy komt uit de wereld van de straatkunstenaars, een beweging die haar eigen regels maakt en veraf staat van de traditionele kunstwereld. Banksy’s street art is verschenen over de hele wereld. Zijn werk wordt vooral gekenmerkt door zijn humoristische, politieke en uitdagende stijl.

Wie kent niet het meisje met de ballon, (South Bank London) of de Palestijnse activist die een boeket bloemen gooit in plaats van een steen (Bethlehem, West Bank) of de twee Londense agenten in een liefdevolle omhelzing?

Wil je zijn werk gaan bekijken? Dat kan vanaf morgen 14 januari tot 19 maart elke dag (ook op zondag) in de Shopping Stadsfeestzaal in Antwerpen.

