Ceo van herstructurerend ING België stapt op

Rik Vandenberghe, de CEO van ING België, verlaat eind februari de bank die in volle herstructurering is. "Ik vertrek met een gerust hart, want ik weet dat ik ING in goede handen achterlaat", stelt hij in een persbericht van ING België. Vandenberghe wordt topman bij het bouwbedrijf Besix.

Vandenberghe werkt al meer dan dertig jaar voor ING (en voorloper Bank Brussel Lambert). Hij is CEO sinds mei 2013. ING België zit in volle herstructurering. Er staan de komende jaren tot 3.500 banen op het spel, waarvan maximaal 1.700 naakte ontslagen. De directie wil ook ING en het filiaal Record Bank samenvoegen, waarbij 600 van de 1.250 agentschappen van het gezamenlijke net dreigen te verdwijnen. Eerder deze week schortten de vakbonden nog de onderhandelingen over de herstructurering op. Vandenberghe blijft CEO tot 28 februari. Zijn opvolger "zal binnen afzienbare tijd aangekondigd worden en is afhankelijk van goedkeuring door de toezichthouder", zo staat in het persbericht.

De "nieuwe uitdaging buiten de financiële sector" van Vandenberghe is het bouwbedrijf Besix. Hij zal er aan het einde van het eerste kwartaal Johan Beerlandt opvolgen. Beerlandt werkt al 42 jaar bij Besix, waarvan 12 jaar als CEO. In april vorig jaar liet hij weten dat hij een opvolger zocht. Beerlandt blijft bij het bouwbedrijf betrokken als voorzitter van de raad van bestuur. De naam van Rik Vandenberghe als nieuwe CEO van Besix komt niet helemaal uit de lucht gevallen. Hij was in 2004 bijvoorbeeld financieel raadgever in het kader van de management buy-out van het bedrijf.