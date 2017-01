Van der Poel komt terug op incident met Albert: “Sta nog steeds 100% achter die tweet”

Mathieu van der Poel staat nog steeds helemaal achter zijn ‘janker’-tweet over Niels Albert. “In Nederland is een janker iemand die veel klaagt en heel wat commentaar heeft. Wel, dat is wat Niels de laatste dagen doet”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. “Mijn vader is in Bieles gewoon ingehuurd om paaltjes in te kloppen.”

Begin deze week stelde ploegleider Niels Albert van het Crelan-Charles van Wout van Aert zich uitdrukkelijk vragen bij het feit dat Adrie van der Poel, de vader van Nederlands speerpunt Mathieu, de WK-organisatie bijstond. “Dat vind ik toch vreemd. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Adrie een parcours zal uitstippelen in het voordeel van Mathieu”, zei hij. Van der Poel reageerde met een giftige tweet: “Altijd klagen #janker”, klonk het.

Toen Wout wereldkampioen werd in Hoogerheide op het rondje dat mijn vader had uitgezet, hoorde ik niemand! Altijd klagen #janker https://t.co/FQHZ6d30CR — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) 10 januari 2017

Van der Poel heeft nu meer duiding gegeven bij zijn uithaal. “Die tweet zorgde blijkbaar voor kwaad bloed”, beseft hij in Het Laatste Nieuws. “Voor alle duidelijkheid: ik sta nog steeds helemaal achter mijn reactie.” De uitdrukking ‘janker’ is volgens Van der Poel in Nederland heel wat minder grof dan deze in België overkomt. “Het is iemand die veel klaagt en heel wat commentaar heeft. Wel, dat is wat Niels de laatste dagen doet. Natuurlijk is die vraag hem gesteld door een journalist, maar hij had wel diplomatischer kunnen antwoorden.”

Niels Albert weet maar al te goed dat vader Adrie zijn zoon nooit zou bevoordelen, beweert Mathieu. “Mijn vader zal mij nooit bevoordelen. Integendeel, zo is hij tegen kunstmatige hindernissen zoals balkjes of bruggen. Maar wat erger is: dit jaar in Bieles is mijn vader gewoon ingehuurd om paaltjes te kloppen. Niets méér! Toch jammer dat Albert nu probeert om de rivaliteit tussen Nederland en België aan te wakkeren.”