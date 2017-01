Kaaien kunnen nog steeds onderlopen, maar tij allicht minder hoog dan gevreesd

Antwerpen - De Antwerpse lokale politie is vrijdagochtend zoals aangekondigd begonnen met het takelen van de voertuigen die nog steeds op de openluchtparkings op de Scheldekaaien staan, met het oog op het hoogwater dat vanaf de namiddag verwacht wordt. Volgens de laatste prognoses zal het water niet zo hoog komen als voorspeld, maar zal het waarschijnlijk nog wel net boven de kaaimuur uitkomen. In totaal moeten er een zestigtal wagens getakeld worden. Het gaat voornamelijk om voertuigen waarvan de politie de eigenaar niet kon contacteren.

Het water van de Schelde dreigt sinds de nacht van woensdag op donderdag bij springtij over de blauwe steen van de kaaien te komen. Volgens de laatste prognoses zal het water minder hoog komen dan gevreesd, maar het kan nog steeds dat de kaaien tot aan de waterkeringmuur blank komen te staan. Vrijdagmiddag rond 16 uur wordt de hoogste waterstand verwacht en dan zou de Schelde buiten de oevers kunnen treden. Het gevaar voor stormtij is dus nog niet geweken, zo wordt gewaarschuwd.

Sinds woensdagavond geldt er een parkeerverbod op de kaaien en zijn de waterkeringspoorten gesloten. Wie zijn voertuig nog wilde weghalen, kon dat wel nog via enkele aangeduide uitritten.

De politie plaatste woensdag de nodige signalisatie en informeerde de burger ook via verschillende (sociale) mediakanalen. “We hebben ook de eigenaars proberen te contacteren van wagens die lang bleven staan, door hen te bellen als we over een telefoonnummer beschikten of door bij hen thuis langs te gaan indien mogelijk”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De wagens die er vrijdagochtend toch nog stonden, worden om veiligheidsredenen getakeld. De politie wil zoveel mogelijk van de kosten verhalen op de eigenaars, maar of zij effectief allemaal een rekening in de bus zullen krijgen, valt af te wachten.

Blauwe steen

“We verwachten dat het water 10 tot 40 centimeter boven de blauwe steen zal uitkomen. Er geldt sinds woensdag een parkeerverbod op de kaaien”, zegt rampencoördinator van de stad Antwerpen Bart Breulemans.

De waterkeringsmuur is gesloten en een aantal gebouwen in de buurt is extra beveiligd met zandzakjes. De Waagnatie, aan de Rijnkaai, blijft tot na de storm dicht.

Foto: BFM

Mobiele waterkering

Het bedrijf Aggeres uit Schoten plaatst vandaag op de Scheldekaaien een proefopstelling van een zogenaamde interventiekering. Datzelfde bedrijf plaatst momenteel in het Nederlandse Spakenburg de grootste mobiele waterkering ter wereld. Er wordt getest of dit systeem werkt op een kassei-ondergrond. “Het grote voordeel ten opzichte van zandzakjes is de snelheid waarmee dit systeem in gereedheid kan worden gebracht. Per uur kan er 500 meter waterkering worden uitgerold”, klinkt het.

Hier komt de proefopstelling van de mobiele waterkering. Foto: rr

