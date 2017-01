D’Afspraak moet Chouffeleir-bord weghalen

Mechelen - De uitbater van D’Afspraak in Mechelen heeft donderdag het verkeersbord aan zijn gevel weggehaald. Hij riskeerde er een proces-verbaal voor.

Enkele maanden hing het opvallende reclamebord al aan het eetcafé in de Keizerstraat. “Na een klein examen had ik als enige in Mechelen de titel van ‘Chouffeleir’ behaald en daar was ik best wel trots op. Wij hebben alles van de bieren van La Chouffe in huis”, vertelt uitbater Patrick Ryssens.

Maar van de politie en de stad moet het bord weg. “Belachelijk vind ik. Ik probeerde de politieagent nog te overtuigen door te stellen dat het dient om kaboutertjes veilig te laten oversteken”, zegt Ryssens met een lach.

Toch is de politie onverbiddelijk. “Het bord is best ludiek, maar enkel bepaalde overheden mogen verkeersborden plaatsen. Bovendien mogen ze niet voor verwarring zorgen en dat is hier wel het geval”, reageert woordvoerder Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek.

Bovendien is voor reclame aan de gevel een vergunning van de stad nodig. “Alleen zou de zaakvoerder die in dit geval om de aangehaalde redenen nooit krijgen”, stelt de hoofdinspecteur. De horeca-uitbater zoekt nu een ander plekje voor zijn ‘Chouffeleir’-bord. “Dat wordt wellicht ons terras als het wat opgeknapt is”, klinkt het.