“Muziek geeft mensen inspiratie, kracht en hoop”

Mechelen - Topmusicoloog Jelle Dierickx (39), die pas zijn laatste editie van de Musikfestspiele in Potsdam voorstelde, is vanaf februari de nieuwe directeur van het Festival van Vlaanderen Mechelen-Kempen. Hij volgt Veerle Declerck op.

Het Festival van Vlaanderen Mechelen-Kempen organiseert vandaag twee populaire klassieke festivals: het vocale festival Mechelen hoort stemmen en in het najaar ligt tijdens Musica Divina de focus op religieuze muziek in kerken, abdijen en begijnhoven in de Kempen.

“We kunnen stellen dat de organisatie de voorbije vijftien jaar een overgang meemaakte van een verdienstelijk, ruim verspreid maar eerder weinig geprofileerd stadsfestival naar twee stevig verankerde, sterk geprofileerde festivals met nationale en internationale uitstraling”, zegt voorzitter Marc de Geyter.

Daar was Veerle Declerck (47) de drijvende kracht achter. “Ik neem met pijn in het hart afscheid. Dit is een fantastische job. De verwondering die je kan teweegbrengen, de overweldigende impact van een live-uitvoering door spelers van wereldklasse en de ontroering, het enthousiasme en de oprechte betrokkenheid van een publiek”, vertelt ze. Uitzicht op een nieuwe job heeft ze nog niet. “Het plan is dat ik momenteel geen plan heb. Ik ga eerst een pauze nemen”, zegt Declerck.

"Laatste werkplek ademt de stad"

Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) dankte haar voor haar inzet en enthousiasme. En hij stelde haar opvolger voor: Jelle Dierickx. Na passages bij het Gent Festival van Vlaanderen, het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival, Concentus Moraviae en de Musikfestspiele Potsdam Sanssouci zijn Mechelen en de Kempen zijn volgende haltes.

“Wat me bijzonder verheugt, is dat Jelle zijn laatste werkplek in Potsdam de stad ademt en omgekeerd. Een van mijn adagia is dat de toekomst begint in de stad of nog: de stad is niet het probleem, maar de oplossing. Jelle heeft daar een culturele invulling aan gegeven. Het is mijn uitdrukkelijke wens dat hij er in zal slagen om die verwevenheid tussen de stad en het festival ook in Mechelen te realiseren”, vertelt Somers.

"Stad eerst beter leren kennen"

Dierickx ziet alvast potentieel in de combinatie Mechelen-Kempen. “Al moet ik eerst de stad nog wat beter leren kennen, een paar dagen en nachten. Wat is het hart van de stad? Hoe tikt dat? Ik voel wel dat hier heel veel mogelijk is. Het is een stad die positief in beweging is en die wil veranderen. Als West-Vlaming word ik daar automatisch door aangetrokken, zoals een mot naar een lamp”, zegt hij met een lach.

De nieuwe directeur ziet ruimte voor een nieuwe generatie muzikanten. “Dat gaat niet over carrière maken of beroemd worden. De wereld is heel erg aan het bewegen en muziek was in de geschiedenis altijd een hele belangrijke kracht die mensen meetrekt, hen inspireert en hen hoop geeft. Daar draait het om. Bij Musica Divina wil ik meer inspelen op die veranderende wereld, maar tegelijk op het tijdloze. Dat is het mooie aan de Kempen, met de wonderbaarlijke mooie abdijen en begijnhoven”, vertelt Jelle Dierickx.

www.mechelenhoortstemmen.be, www.musica-divina.be