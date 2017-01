Salah Abdeslam doorbreekt stilzwijgen in brief: “Ik wil niet als een ster gezien worden”

De Franse krant Libération kon een brief inkijken die Salah Abdeslam enkele maanden geleden verstuurd heeft naar een vrouw. Daarin doorbreekt de terrorist voor de eerste keer het stilzwijgen. “Allah is de enige naar wie je mag luisteren”, schreef hij haar.

Salah Abdeslam, één van de vermoedelijke daders van de aanslag in Parijs, verblijft al sinds 27 april in de gevangenis van Fleury-Mérogis, ten zuiden van Parijs. Hoewel hij daar tot op vandaag de lippen stijf op elkaar houdt, lijkt hij iets meer spraakzaam te zijn in zijn briefwisseling met een vrouw. Dat schrijft de Franse krant Libération.

“Ik schrijf je zonder te weten waar ik eerst moet beginnen. Ik heb al jouw brieven ontvangen en kan je niet vertellen of mij dat al dan niet plezier heeft gedaan. Maar het laat me wel toe om op die manier een beetje contact te krijgen met de buitenwereld”, begint hij de brief in een klein geschrift.

“Eerst en vooral ben ik niet bang om iets over mezelf naar de buitenwereld te sturen, want ik ben niet beschaamd over wie ik ben. Bovendien kan er niets slechters gezegd worden dan wat er al is gezegd over mij.”

Geen idool

”Je bent oprecht, en dat zal ik ook zijn. Al wil ik je wel eerst vragen wat je bedoelingen zijn met deze brieven. Want ik wil zeker zijn dat je me niét schrijft omwille van ‘sterrendom’. Ik krijg namelijk regelmatig brieven van mensen die me verafgoden of me als hun idool zien. En daar kan ik niet mee om. Want de enige die we mogen verafgoden, is Allah”, schrijft hij nog.

Volgens de krant Libération ontvangt Abdeslam inderdaad heel wat brieven, maar antwoordde hij tot nog toe alleen op die van de vrouw . De vrouw zou afkomstig zijn uit het departement Côte-d’Or (West-Frankrijk).

“Ik ben een moslim. Dat wil zeggen dat ik onderdanig ben aan Allah (...) Ben jij ook een onderdaan van hem? Zoniet, probeer je dan te bekeren. Je moet nier naar de mensen luisteren, maar wél naar de woorden van uw Heer. Hij zal je gidsen.”

De brief zou op 11 oktober verstuurd zijn, uitgerekend de dag waarop zijn advocaten Frank Berton en Sven Mary hadden aangekondigd dat ze hun cliënt niet langer zouden verdedigen.