En daar is de eerste sneeuw

Aan de Belgische kust is het momenteel al goed aan het sneeuwen. Ook de rest van Vlaanderen zal langzaam bedekt worden door een witte sneeuwlaag van vijf centimeter, voorspelt weerman Frank Deboosere.

Aan de Belgische kust, die zich opmaakt voor een heuse storm, vallen de eerste sneeuwvlokken uit de lucht. Onder meer in Nieuwpoort, Oostende, Bredene en Brugge ligt al een sneeuwtapijt(je). De vlokken laten meteen een dikke laag achter in tuinen, straten en parken.

In de vroege uurtjes vrijdag volgt er nog meer sneeuw in het centrum van het land, zeker in de hogere gebieden en in het zuiden van Limburg. Die sneeuw zal een tapijt van enkele centimeters klaarleggen voor vrijdagochtend.

Het landschap mag dan wel langzaam omgetoverd worden in een sprookjestafereel, toch zal het sneeuwtapijt ook hinder met zich meebrengen. De winterse buien in combinatie met negatieve temperaturen in Vlaanderen zullen de ochtendspits in de war sturen en het Agentschap Wegen en Verkeer voorspelt dan ook een moeizame ochtendspits. “Als het sneeuwt dan zal het ongetwijfeld hinder op de weg veroorzaken”, klinkt het bij Peter Bruyninckx van het Vlaams verkeerscentrum. “We weten nog niet precies wat dat gaat geven, maar pas je rijstijl aan. Maak geen bruuske manoeuvres, verminder je snelheid en hou afstand van de wagen voor je.”

De sneeuw is niet het enige dat heel wat hinder kan opleveren. Er staat een heel krachtige wind, die een kracht van 100 à 110 kilometer per uur kan aannemen. Wees dus heel voorzichtig in het verkeer en leg losliggende materialen rond uw huis binnen of vast. In de ochtend op vrijdag zal het zwaarbewolkt zijn met regen en sneeuw. In de namiddag vallen er nog buien en in Midden-België zal de sneeuwlaag nog verder worden aangedikt. De wind blijft heel erg krachtig.

