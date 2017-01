The Scabs dagen zichzelf en hun fans uit. Unplugged Power Off heet de allereerste akoestische theatertournee die de rockgroep van Guy Swinnen, Willy Willy en Frank Saenen onderneemt. “Deze aanpak geeft ons weer goesting om te spelen”, zeggen ze.

“Dit is wel even wennen”, bekent gitarist Willy Willy in de aanloop naar de allereerste akoestische theatertournee die The Scabs ondernemen. “Ja, ik voel toch een zekere spanning, nu we ons niet achter ...