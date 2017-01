Deze vijf belangrijke buitenlandse nieuwsfeiten mag je vandaag niet gemist hebben

Wie vandaag geen tijd had om het nieuws te volgen kan alvast snel deze vijf hoofdpunten bekijken.

1. De Duitse bondskanselier Angela Merkel kreeg donderdag een eredoctoraat in Brussel van de universiteiten van Leuven en Gent. Een uitzonderlijk gebeuren. “Wir Schaffen das” zet haar volgens Torfs en de Paepe in het rijtje van Ghandi, Mandela en Martin Luther King.

Donald Trump. Foto: AP

2. De Russen hebben volgens de CIA meer belastende informatie over Donald Trump. De vroegere Britse MI6-agent Christopher Steele is niet de enige die beweert dat de Russen belastende informatie over Donald Trump hebben. Nu laten ook CIA-medewerkers weten dat er niet één, maar meerdere Trump-tapes “van seksuele aard” bestaan.

3. De verkiezing van Donald Trump tot president en de stijgende invloed van politieke partijen in Europa die universele rechten verwerpen, zetten het naoorlogse mensenrechtensysteem op het spel. Dat schrijft mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in haar wereldrapport voor 2017.

4. Hongarije is van plan om asielzoekers op te sluiten tijdens de asielprocedure. De detentie zou duren tot de procedure van de asielzoeker definitief achter de rug is.

5. De Amerikaans senaat, waar de Republikeinen de plak zwaaien, heeft de eerste stap gezet om Obamacare ongedaan te maken. De Republikeinen en aankomend president Donald Trump willen snel handelen, al weten ze nog niet zeker welk nieuw systeem ‘Obamacare’ precies moet gaan vervangen.