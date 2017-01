Jonge Belgen lijden nipte nederlaag in kwalificatie EK volleybal

België is donderdag in Ploiesti met een nederlaag van start gegaan in de kwalificaties voor het Europees volleybalkampioenschap 2017 voor jongens tot 19 jaar. De jonge Belgen moesten in wat als een sleutelmatch beschouwd werd met 3-2 de duimen leggen voor Roemenië, gastland voor het kwalificatietoernooi E. De setstanden waren 18-25, 25-22, 25-23, 21-25 en 15-13.

Coach Mieke Moyaert startte met Kobe Brems, Berre Peters, Dries van Lommel, Mathijs Desmet, Matthieu Vanneste, Wout D’heer en libero Tim Verstraete en bracht Benjamin Robbe, Hugo Fisher, Seppe Vanhoyweghen en Martin Lallemand in.

In de andere wedstrijd in groep E won Portugal met 3-0 van IJsland. Vrijdag spelen de Belgen tegen IJsland, zaterdag tegen Portugal. De acht groepswinnaars en de beste twee tweedes mogen naar het EK, dat van 22 tot 30 april in Hongarije en Slovakije gespeeld wordt.