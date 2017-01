Cursus tablet en ­ smartphone voor senioren

Boechout - De seniorenraad organiseert samen met de gemeente Boechout een reeks van acht lessen om senioren wegwijs te maken in de wereld van tablets en smartphones met het stuurprogramma Android.



“Steeds meer mensen hebben zo’n apparaat”, vertellen Hugo Peeters, voorzitter van de seniorenraad en seniorenconsulent Erna Vanwesenbeeck. “Omdat het niet altijd even eenvoudig is om daarmee te werken, starten we deze cursus.”De lessen starten op 19 januari. “Telkens op donderdag van 14u tot 16.30u in het Oude Gemeentehuis van Vremde in de Boomkensstraat”, legt Van-wesenbeeck uit. “We werken met het stuurprogramma Android, dus met een iPhone of iPad kan je hier weinig komen doen. De cursisten brengen hun eigen tablet of smartphone mee.”

De kostprijs bedraagt 40 euro, cursusboek inbegrepen. “Het is belangrijk zo snel mogelijk in te schrijven, want de plaatsen zijn beperkt”, geeft de seniorenconsulent nog mee.

info: hutisvema@telenet.be of senioren@boechout.be