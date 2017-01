Vrijdagochtend 2 à 4 centimeter sneeuw in Antwerpen: “Stel je verplaatsing uit tot na de ochtendspits”

“Stel, indien mogelijk, je verplaatsing morgen uit tot na de ochtendspits.” Zo waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer voor het aankomende stormweer van de komende uren. “Wie toch de baan op moet, past best zijn rijstijl aan.” In de provincie Antwerpen wordt tot 4 centimeter sneeuw verwacht, in de namiddag zal het water tot over de blauwe steen komen.

“We doen er alles aan om de wegen vrij te maken deze nacht/morgenvroeg. Door de regen/sneeuw kan preventief gestrooid zout wegspoelen”, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer.

Nicolas Roose, weerman van Noodweer: “Voor Antwerpen verwachten we vannacht, tussen 1 uur en 8 uur ’s morgens, windstoten van 50 tot 70 km/u. Minder heftig dan in West en Oost-Vlaanderen dus. Er valt wel smeltende sneeuw en sneeuw. Tegen de ochtend verwacht ik in de provincie Antwerpen 2 à 4 centimeter sneeuw.”

“Vrijdag tussen 16 en 17 uur zal het water tot boven de blauwe steen stijgen”, zegt Bart Bruelemans, rampencoördinator stad Antwerpen. “Alles is afhankelijk van de wind op de Noordzee maar er wordt verwacht dat het water 10 tot 40 centimeter boven de blauwe steen zal uitkomen.”

Frank Deboosere relativeerde donderdag de onheilspellende berichten van een dag ervoor: “De ergste storm in vijftig jaar zal het niet worden, maar we moeten wel waakzaam zijn.”

