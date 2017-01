Dit weekend blaasmarathon: alcoholcontroles op alle wegen

De federale politie en 144 politiezones in ons land houden vanaf vrijdagavond tot maandagochtend een grote actie tegen alcohol achter het stuur. Bij de blaasmarathon in januari 2016 was 2,28 procent van de gecontroleerde chauffeurs positief.

De federale politie en de lokale politie organiseren op vrijdag 13 januari 2017, vanaf 18 uur, tot maandag 16 januari 2017 om 6 uur het derde “weekend zonder alcohol achter het stuur”. “60 uur lang zullen talrijke controles naar rijden onder invloed in heel het land georganiseerd worden, zowel op de autosnelwegen als op de gewest- en gemeentewegen”, zegt de federale politie.

De ongevallenstatistieken bewijzen dat bepaalde bestuurders nog steeds veel te tolerant zijn ten opzichte van rijden en drinken. Ieder jaar zijn er meer dan 5 400 letselongevallen waarbij ten minste één weggebruiker onder invloed was van alcohol, ofwel 12 procent van het totale aantal ongevallen. Dat betekent dat in België één letselongeval op acht te wijten is aan alcohol.

Gedragswijziging

“Door deze controleacties aan te kondigen, hopen we dat de weggebruikers op zoek zullen gaan naar alternatieven (BOB, openbaar vervoer, taxi), om niet dronken achter het stuur te kruipen en hopen we bij te dragen tot een echte gedragswijziging bij de weggebruikers, en algemener tot een daling van het aantal ongevallen en dus van het aantal slachtoffers op onze wegen”, zegt de federale politie.

Vorig jaar

Bij een vorige aangekondigde blaasmarathon, exact een jaar geleden, bleek 2,28 procent van de bestuurders onder invloed van alcohol. De federale en lokale politie controleerden toen samen in totaal 34.849 bestuurders. 1,46 procent had meer dan 0,8 promille in het bloed. 285 of 0,82 procent van de bestuurders blies “Alert”, wat neerkomt op een alcoholhoeveelheid in het bloed tussen 0,5 en 0,8 promille. Deze automobilisten moesten hun wagen minstens 3 uur aan de kant laten.