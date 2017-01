Verdachte van moord op Priscilla Sergeant overleden

Johan De Valck, de 46-jarige hoofdverdachte in het dossier Priscilla Sergeant, is uit het leven gestapt. Dat meldt zijn advocaat.

De 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Een kleine maand later, op 16 augustus, werden drie verdachten opgepakt: de 46-jarige Johan De Valck, de toen 12-jarige J. en de toen 16-jarige A. Die drie hadden het meisje urenlang gepest in de woning van De Valck en hadden nadien het lijk verborgen. De Valck werd aangehouden en de twee minderjarigen werden door de jeugdrechter geplaatst, A. eerst in Everberg en vervolgens in Mol, en J. in Ruiselede.

In het najaar van 2013 werden beide jongeren overgeplaatst naar een begeleidingstehuis, terwijl Johan De Valck in februari 2013 al vrijkwam na een procedurefout. De man werd aanvankelijk vervolgd voor doodslag en moest door die kwalificatie om de drie maanden voor de raadkamer verschijnen. De kwalificatie werd later veranderd in onmenselijke behandeling, waardoor de man maandelijks voor de raadkamer moest verschijnen. Dat gebeurde niet, waarop de verdediging een verzoekschrift indiende om hem vrij te krijgen. Dat verzoek werd zowel door de raadkamer als door de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) verworpen, maar het Hof van Cassatie verbrak het arrest van de KI, waardoor hij toch vrijkwam.

Woensdag is De Valck in Oostende uit het leven gestapt.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.