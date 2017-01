Instagram voert grote vernieuwing door en daar zal niet iedereen blij mee zijn

Amper vijf maanden nadat de mobiele app Instagram met haar Stories een antwoord gaf op die andere populaire app Snapchat, worden er elke dag al meer dan 150 miljoen verhalen bekeken. Daarom vindt het sociale netwerk, dat een dochter is van Facebook, het tijd voor een volgende stap.

Instagram voert in de Verenigde Staten momenteel tests uit met een dertigtal bekende merken zoals Netflix, Nike en General Motors. Ze krijgen de mogelijkheid om advertenties van 15 seconden, zeg gerust langwerpige reclamespots, in Storyformaat aan te bieden. Ze worden full screen afgespeeld tussen de Stories van je vrienden door en krijgen voor de duidelijkheid het label ‘sponsored’ mee.

Dat laatste is belangrijk, want Instagram kampt al jaren met het probleem van ‘verdoken advertenties’. Beroemdheden doen maar al te vaak posts waarin ze producten promoten in ruil voor geld, maar geven dat zelden duidelijk aan. Een ‘gesponsord’-label zou alvast een stap in de goede richting zijn.

Facebook

De plannen van Instagram volgen nadat ook moederbedrijf Facebook eerder deze week al aankondigde met zogenaamde ‘mid-roll’ advertenties zal beginnen. Dat zijn advertenties in het midden van video’s of live uitzendingen.

Online video wordt steeds belangrijker: het sociale netwerk schat dat in 2021 70% van al het internetverkeer uit video zal bestaan. Het wordt voor het bedrijf en voor de bedrijven die gebruikmaken van Facebook een kunst om daar nu zo veel mogelijk geld uit te slaan.