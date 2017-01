Aantal kerstbezoekers in Antwerpen sterk toegenomen

Antwerpen - Tijdens de eindejaarsperiode en de start van de solden telde de Antwerpse binnenstad twintig procent meer passanten in vergelijking met vorig jaar. Op zaterdag 17 december werden er bijna 100.000 mensen geteld, op de eerste dag van de solden werd die kaap zelfs ruim overschreden.

Aan het meetpunt ter hoogte van de Inno op de Meir werden twintig procent meer passanten geteld, met pieken tot 91.000 (10 december) en 99.000 passanten (17 december) op de zaterdagen vóór Kerstmis.

“Tijdens de eerste wintersoldenweek werden er in vergelijking met die van januari 2016 ook behoorlijk meer passanten geteld - met een piek van 114.000 bezoekers op de Meir tijdens de eerste dag van de solden op dinsdag 3 januari – en dat ondanks de mindere eerste soldenzaterdag door het slechte weer op 7 januari”, vertelt Koen Kennis, schepen voor middenstand en toerisme. “Deze succesvolle start van de wintersolden valt ook deels te verklaren doordat de eerste soldenweek zowat volledig in de kerstvakantie viel, terwijl dat vorig jaar enkel het laatste weekend was.”

Ook de handelaars blikken tevreden terug op de maand december en de start van de wintersolden. Sofi Van Ussel, directeur UNIZO provincie Antwerpen: “Je merkte al tijdens de eindejaarsperiode dat er heel veel bezoekers in de stad waren. En de cijfers van de passantentellingen bewijzen dat nu. Dit toont aan dat de inspanningen van de stad, de horeca en de handelaars om bewoners en bezoekers een unieke winkelbeleving te geven, absoluut lonen. Het is door dit partnerschap dat Antwerpen verder kan groeien als winkelstad met internationale uitstraling.”

Ook Nico Volckeryck van Quartier National beaamt dat: “Wat de opkomst betreft, zijn we zeker positief. Antwerpen blijft scoren als shoppingstad. Quartier National wil samen met de stad blijven inzetten op branding van onze modewijk. Het is niet voor niets dat de bekende reisgidsenuitgever Rough Guides onlangs Antwerpen in de top vijf geplaatst heeft van must see-steden. Mode, shopping en cultuur liggen mee aan de basis hiervan.”