Dieter is in aantocht: zo kan je een storm jouw naam geven

Momenteel wacht de kust vol spanning op storm Dieter. Hoe kan je ervoor zorgen dat een storm jouw naam krijgt? Weerman Frank Deboosere legt het uit op zijn Facebookpagina.

Elk hoge en lage drukgebied dat een invloed uitoefent op centraal Europa krijgt een naam. Voor normale Europese stormen bestaat er geen officiële naamgeving. In 2002 commercialiseerden de onderzoekers van het Instituut voor Meteorologie (Vrije Universiteit Berlijn) een systeem dat namen geeft aan lage- en hogedrukgebieden. Iedereen kan namen voorstellen én ervoor betalen, ook jij.

Een hogedrukgebied kost 299 euro, een depressie 199 euro. Een hogedrukgebied is duurder omdat het meestal langer op de kaarten aanwezig blijft. Via eBay wordt de prijs soms nog verder opgedreven. Vanaf 2014 kwam bij de depressiekost van 199 euro en de hogedrukprijs van 299 euro nog eens 19% BTW.

De drukgebieden van de vijf afgelopen jaren in een lijstje:

2012: 125 depressies en 50 hogedrukgebieden

2013: 137 depressies en 51 hogedrukgebieden.

2014: 115 depressies en 50 hogedrukgebieden.

2015: 138 depressies en 75 hogedrukgebieden.

2016: 133 depressies en 52 hogedrukgebieden.

Reken zelf uit... een aardig extra centje om de waarnemers mee te betalen.

Concurrentie

Het systeem krijgt ondertussen concurrentie waardoor een storm al snel meerdere namen kan krijgen.

Op 28 oktober 2013 trof de storm ‘Christian’ West-Europa. Althans, ‘Christian’ was de naam die de Duitsers hadden gekozen. De Britten spraken over de ‘St.-Jude storm’. In Zweden werd de storm ‘Simone’ gedoopt. Het European Windstorm Centre had het over ‘Carmen’. Verwarrend allemaal…

Zelfs de tabaksindustrie probeert in de meteo te infiltreren. Op 24 december 2013 verscheen de storm ‘Dirk’ op de weerkaarten. De naam werd gekocht door een Duitse sigarenwinkel. Om een depressie van te krijgen...

Een namenstorm is in aantocht

Frank Deboosere voorspelt dat er de volgende jaren een namenstorm zal losbarsten in de media want ook in Groot Brittannië kan je sinds 2015 namen voor stormen voorstellen. Een janboel dus, en dat terwijl communicatie in de meteorologie zo belangrijk is.

Wil je zelf bij de Duitsers een depressie of een hogedrukgebied kopen? Klik dan hier.

Wel even de bijsluiter goed lezen want:

‘Het geven van een naam ligt in handen van de meteoroloog van dienst. Hij of zij bepaalt hoe het hoge- of lage druksysteem wordt genoemd. Ze hebben geen verplichting om de gekochte namen te gebruiken.’

Lees meer op de Facebookpagina van Frank Deboosere