Amerikaanse Senaat begonnen met de ontmanteling van Obamacare

De Amerikaanse Senaat, waar de Republikeinen de plak zwaaien, is donderdag begonnen met de ontmanteling van Obamacare met de bedoeling de hervorming van de ziekteverzekering door de vorige president grotendeels ongedaan te maken. Door de wet die officieel de Affordable Care Act heet, is het voor elke Amerikaan verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Arme Amerikanen komen in aanmerking voor subsidies. Volgens de Republikeinen kost de nieuwe zorgwet vele honderden miljarden dollar en dat zorgt voor een drastische verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond.