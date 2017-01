Girl Power! Kranige vrouwen bevrijden bus die in de sneeuw vastzit

“Als alle mannen zwak worden, zit er niets anders op”, zei één van de omstaanders toen deze Russische vrouwen een bus bevrijdden uit de sneeuw. De vrouwen aarzelden niet en gingen met vereende krachten aan de slag toen hun bus niet meer kon rijden door het winterse weer in de Russische regio Oblast Archangelsk.

Na enkele pogingen slaagden de kranige dames erin om de bus uit zijn benarde situatie te bevrijden terwijl een omstaander de reddingsactie op video vastlegde. Het is niet bekend of er mannen in de buurt waren toen de bus zich vastreed, maar deze Russische vrouwen hadden duidelijk geen mannelijke hulp nodig. “Blij dat ik vandaag geen manicure heb laten doen”, zei een duwende dame opgelucht.