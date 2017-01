Radwanska en Konta strijden om eindzege op WTA Sydney

De Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 3) en de Britse Johanna Konta (WTA 10) hebben zich donderdag geplaatst voor de finale van het WTA-tennistoernooi van het Australische Sydney (hard/776.000 dollar):

Tweede reekshoofd Radwanska versloeg in de halve finales de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 19): 6-1 en 6-2 na één uur en vijftien minuten. De als zesde geplaatste Konta had in haar halve finale tegen de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 49) één game meer nodig (6-2 en 6-2).

Voor beide tennissters wordt het de derde keer dat ze tegenover mekaar staan op het WTA-circuit. Radwanska won vorig jaar beide ontmoetingen. De 27-jarige Radwanska speelt in Sydney haar 28e WTA-finale. Daarvan sloot ze er twintig als winnares af. De 25-jarige Konta heeft nog maar twee finales op haar erelijst staan. Daarvan sloot ze er vorig jaar eentje al winnend af. In Stanford haalde ze het toen van de Amerikaanse Venus Williams.