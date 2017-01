Duizendtal leerlingen geëvacueerd na brand met chemische producten in school in Zottegem

In het Koninklijk Atheneum in het Oost-Vlaamse Zottegem zijn er donderdagvoormiddag chemische producten in brand gevlogen in een leslokaal. Een duizendtal leerlingen werd geëvacueerd maar volgens de eerste berichten raakte niemand gewond, zo werd vernomen bij de hulpdiensten en bij de school.

De brand brak uit in een leslokaal waar chemische producten gebruikt worden, maar de omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De brandweer is ter plaatse en de school werd ontruimd. Een duizendtal leerlingen werd geëvacueerd naar de sporthal of de speelplaats, zegt de directie van de school.

Op Facebook liet de school nog weten dat enkele leerlingen momenteel verzorgd worden