Antwerp klopt Cercle Brugge en is (voorlopig) leider

Royal Antwerp FC heeft zondagnamiddag een belangrijke zege gepakt. De Great Old versloeg Cercle Brugge met 0-1 en springt zo over Roeselare, dat vrijdag gelijk speelde tegen rode lantaarn Lommel. Het was invaller Buyl die de enige goal van de match maakte.

Trainer Wim De Decker begon met dezelfde elf als tegen rivaal Roeselare vorig weekend (1-0). Zij hadden Cercle van bij het begin in de tang, maar konden niet voor veel gevaar zorgen. Net voor de rust claimde half Antwerp nog een penalty, maar scheidsrechter Bert Put gaf geen krimp.

Bjorn Vleminckx werd erin gebracht, maar een kopbal later moest hij al naar de kant door een blessure. Antwerp trok volop in de aanval en dat loonde. Dierckx zette voor, Buyl tikte de 0-1 in doel. Niet veel later had de 0-2 op het bord moeten staan, maar Dequevy en Owusu misten. Het bleef bibberen tot het einde, maar aan de score veranderde niets meer.

Met deze overwinning springt Antwerp naar de eerste plaats, al moet Lierse zondagavond nog aan de bak tegen Union.

