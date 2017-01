Zaak pedofiele postbode drie maanden uitgesteld

Mechelen - De zaak van de Mechelse postbode die opnieuw voor de rechter wordt gedaagd, is uitgesteld naar 6 april. De man kreeg vorig jaar zeventien jaar cel omdat hij zijn zoontje (11) aan een Duitse pedofiel uitleende.

Postbode L.H. (48) stond donderdag terecht in de correctionele rechtbank van Mechelen voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Nog geen jaar geleden werd de man in dezelfde rechtbank een ronduit perverse, walgelijke man genoemd omdat hij zijn 11-jarig zoontje jarenlang had misbruikt. Hij ging daarbij zelfs zo ver dat hij zijn kind via darknet – een duistere plek op het internet waar misdadigers met elkaar in contact komen – aan een Duitse pedofiel aanbood. Die man ging op het voorstel in en verkrachtte de jongen in het bijzijn van zijn vader, die alles filmde en de beelden nadien via darknet aan andere pedofielen verspreidde.

L.H. kreeg van de rechter een gevangenisstraf van zeventien jaar opgelegd. Maar hij werd alleen veroordeeld voor het fysieke misbruik van zijn kind en niet voor het bezit en het verspreiden van de kinderpornografische beelden. Meer zelfs: volgens Child Focus zijn die beelden amper onderzocht. Het centrum dient daarom een nieuwe klacht met burgerlijke partijstelling in tegen de Mechelse pedofiel. De zaak werd donderdag uitgesteld naar 6 april.