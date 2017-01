Viva Mercado palmt overdekte markt in

Initiatiefnemers Donia Shahali en Anchieta Gonçalves van Kauwgurk in Mercado: “Hopelijk kunnen we hier ooit ons beroep van maken.” Foto: jan van der perre

Antwerpen - Het platform voor jonge kunstenaars Kauwgurk sloeg een tijdje geleden de handen in elkaar met Mercado, de overdekte markt op de Groenplaats. Het resultaat? Drie dagen per week volks plezier. “We willen dat elke Antwerpenaar zich op onze avonden thuis voelt.”

De overdekte foodmarket Mercado op de Groenplaats wil een breed publiek aantrekken. Dat de organisatie achter het concept zo’n goede maand geleden de handen in elkaar sloeg met Kauwgurk, legt hen in die zin alvast geen windeieren. Kauwgurk, een platform voor jonge kunstenaars, krijgt drie dagen per week carte blanche om een gezellige, uitgelaten sfeer te creëren in het oude postgebouw. Ze doen dat onder de noemer Viva Mercado.

“Tot nu toe is dit een groot succes”, vertellen Donia Shahali en Anchieta Gonçalves van Kauwgurk. “We hebben al heel wat positieve reacties gekregen van bezoekers. Mensen blijven hier langer plakken omdat ze het zo tof vinden. We proberen echt volkse avonden op poten te zetten waarop iedereen zich welkom voelt.”

Op donderdag, vrijdag en zaterdag, telkens vanaf 21.30u, kleden ze de markt in met een ander concept. “Donderdag geven we nieuw talent een podium. Elke band is hier welkom. Dat is uiteindelijk ook waar we ons met Kauwgurk mee bezighouden: jong talent in de schijnwerpers plaatsen.” Deze week staat Jadoul op het programma. “Deze Antwerpse band brengt een smeltkroes tussen jazz, soul en blues.”

Dans en meezingers

Op vrijdag kunnen de dansliefhebbers terecht in Mercado. “Dan worden de tafels aan de kant geschoven en kan iedereen zich helemaal uitleven. De muziek laten we zo veel mogelijk door een liveband verzorgen. Deze week vormt een uitzondering, want vrijdag komt dj El Rubio draaien. Daarbij worden de originele videoclips van de nummers die hij speelt, geprojecteerd.”

Zaterdag staat dan weer helemaal in het teken van bekende klassiekers. Een pianist speelt de beste golden oldies waarop uitbundig kan worden meegezongen. “En deze week zal die vergezeld worden van een schilder die op de muziek een liveperformance komt neerzetten.”