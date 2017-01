Kim en Kanye uitgelachen om hun ‘normale’ gezinsfoto’s

Kim Kardashian is helemaal terug op Instagram, maar ze pakt het anders aan dan vroeger. In plaats van onthullende selfies deelt ze nu erg veel bijzonder sobere kiekjes van haar gezin. Die vallen niet bij iedereen in de smaak. Veel volgers lachen het koppel uit omdat ze ‘doen alsof ze arme stakkers zijn’.

Eerst werd ze hard gemist op Instagram en nu ze terug is, vinden miljoenen volgers haar nieuwe stijl maar niets. Kim Kardashian geeft fans de laatste dagen meer inkijk in haar privéleven. Op nieuwe kiekjes zien we manlief Kanye West, de kleine Saint, die onlangs zijn eerste verjaardag vierde, en North. Het is de onbekende locatie waarop de beelden gemaakt zijn, die fans in de war brengt. De reden? Er is geen enkel spoor van hun luxueuze levensstijl te bespeuren.



Kim hangt op een olijfgroene sofa die er versleten uitziet, ze draagt geen make-up. Kanye loopt er slonzig bij en de kinderen spelen op de vloer. Niet met duur speelgoed, maar met elkaar. In het huis staat - op versleten en aftandse meubels na - helemaal niets. Volgers vinden hun ‘normale insteek’ fake en denken dat ze sinds de overval op de realityster willen laten uitschijnen dat ze arm zijn.



“Wonen Kim en Kanye in een schuur? Ik ben de kluts kwijt”, schrijft een fan als reactie onder een van de donkere familiekiekjes. “Ze lijken zich te verschansen in een strandhuisje met goedkoop meubilair. Dit is overdreven. Het ligt er vingerdik op dat het fake is”, laat iemand weten. “Wie willen ze eigenlijk voor de gek houden?”, aldus nog een andere verwarde volger. Naast de haters zijn er ook volgers die het nieuwe fotografische experiment wel kunnen appreciëren. Zij vinden het dan weer puur en prachtig.



