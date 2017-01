Liefhebbers in onze regio betreuren dat wereldberoemde sequoia omwaaide: “Onze mammoetbomen zijn smurfen”

Zandhoven - “Het is alsof iemand van de familie gestorven is”, reageerde een Amerikaanse vrouw in het Calaveras Big Trees State Park (Californië) op het omwaaien van een naar schatting tweeduizend jaar oude iconische sequoia of mammoetboom. De boom was wereldberoemd door de tunnel in de stam. Volgens de gespecialiseerde bomensite monumentaltrees.com telt onze provincie een 150-tal sequoia’s, waarvan de oudste zo’n 150 jaar is. Wij zochten gisteren de mooiste voor u op.

In vergelijking met de bijna 100 meter hoge en meer dan duizend jaar oude sequoia’s in Noord-Amerika, zijn onze sequoia’s smurfen. “Een sequoia of mammoetboom groeit hier gemiddeld 1 meter per jaar”, vertelt boomkweker Michel Mampay uit Viersel.

Bij boomkwekerij-plantencentrum Mampay in Viersel moeten de klanten langs een sequoia passeren als ze naar buiten gaan. De boom, nu een 20-tal meter hoog, werd zo’n dertig jaar geleden door de vader van Michel Mampay geplant. “De eerste vijf jaar groeien ze niet snel, maar vanaf ze 7 of 8 meter hoog zijn krijgen ze ineens een scheut en groeien ze gemiddeld 1 meter per jaar. Da’s enorm.”

Goldrush

Zelf plantte Michel 37 jaar geleden ook een sequoia in zijn eigen tuin. “Die is nog hoger dan deze, je ziet hem daar staan, zie”, wijst hij met zijn vinger tussen twee huizen. En inderdaad, tussen de daken torent het silhouet van een mammoetboom. “Ik heb er mijn tuinhuisje al eens voor moeten verplaatsen”, lacht hij.

Boomkweker Michel Mampay uit Viersel bij de sequoia giganteum die zijn vader plantte. Foto: foto joren de weerdt

De eerste sequoia’s giganteum werden hier in België in de tweede helft van de 19de eeuw aangeplant. Vroeger kan ook niet, want de reuzenwouden in het Californische gebergte werden pas in 1833 ontdekt door een jager, tijdens de goldrush. Edellieden die prestige aan hun parktuin wilden geven en een Engelse tuin lieten aanleggen, begonnen zulke mammoetbomen ook tegen het einde van de 19de eeuw in Vlaanderen aan te planten. De zaden werden meegebracht van hun reizen naar Amerika of uit Engeland, waar ze rond 1860 in arboretums opdoken.

Michel Mampay verkoopt ook sequoia’s. “Je hebt er in verschillende varianten, zoals deze met naalden met een blauwe schijn”, toont Mampay. De boom, toch al zo’n 1,50 meter groot, kost 80 euro.

“Vroeger moesten we ze wel vaker in parken of privétuinen aanplanten. Zo herinner ik me enkele sequoia’s die we in het buitenverblijf in de Ardennen van iemand uit Zandhoven hebben gezet. Die bomen zijn nu al fantastisch groot. De mensen hadden vroeger grotere tuinen. Tegenwoordig worden tuintjes almaar kleiner. Een sequoia heeft plaats nodig. Dit is een van de bomen die daar het slachtoffer van is.”

Foto: foto joren de weerdt

Hele jaar genot

Michel Mampay is duidelijk fan. “Het zijn makkelijke bomen, ze hebben bij voorkeur een droge bodem nodig. En je hebt er het hele jaar genot van, want ze behouden hun naalden en blijven groen. De sequoia’s die wij verkopen, worden gewoon in België en Nederland gekweekt. Ze komen niet uit Californië.”

In Zandhoven plantte de gemeente in het jaar 2000 een sequoia in elke deelgemeente als millenniumboom. Bij de bouw van de nieuwe brug over het Albertkanaal in Viersel werd deze millennium-mammoetboom verplaatst naar een perk naast brasserie Kempisch Kiekekot. “Die verplanting is goed gelukt, want de boom is ook al groot”, zegt Mampay. “Wij verkopen ze wel meestal in container (pot, red.), niet uit volle grond.”

Of de bomen in Vlaanderen er over duizend of tweeduizend jaar nog staan, is hoogst twijfelachtig. Daarvoor wordt er hier te veel gebouwd en worden er te veel wegen aangelegd.

Oostmalle, Domein de Renesse. Foto: foto joren de weerdt

Deurne, Rivierenhof. Foto: foto joren de weerdt