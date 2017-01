Nationaal park in rouw

De Pioneer Cabin Tree (zoals de zondag door storm gevelde iconische boom in het Calaveras Big Trees State Park genoemd werd) stond bekend door de ‘tunnel’ die in de stam was uitgesneden en waar een kleine auto door kon rijden. Maar de laatste tijd mochten alleen wandelaars nog door de tunnel gaan. De hoogte was niet bekend, de diameter bedroeg 10 meter, meldt de San Francisco Chronicle.