Infoavond over Groenhof stelt buurtbewoners niet gerust

Kontich - Projectontwikkelaar Gands diende een aanvraag in om het bos aan de oude spoorwegberm uit te dunnen om er een werfweg aan te leggen. Het gemeentebestuur lichtte dit project toe tijdens een infoavond.

Het project Groenhof zal 20 gestapelde woningen en 38 assistentiewoningen tellen met een gemeenschappelijke ruimte. Het project grenst aan de oude spoorwegberm. Om het werfverkeer gemakkelijker te laten uitrijden, wil projectontwikkelaar Gands een tijdelijke werfweg aanleggen. Daarom diende Gands een aanvraag in om het bosgoed aan de oude spoorwegberm uit te dunnen. Het openbaar onderzoek over dit project loopt tot en met woensdag 18 januari. In het kader van dit openbaar onderzoek organiseerde het gemeentebestuur een infoavond over het project.

Ook na de toelichtingen door schepen van Milieu Wim Annaert (Sander) en projectontwikkelaar Gands blijven de omwonenden met vragen zitten. “De vrachtwagens zullen de werf via de Metsersaard verlaten. Dit is een smalle straat zonder voetpad. Hoe kan men de veiligheid van de voetgangers garanderen?” Ook over het juiste aantal werkdagen, de duur van de werken en het aantal vrachtwagens per uur blijven de buurtbewoners met vragen zitten. Volgende week maandag zullen ze die vragen aan het schepencollege voorleggen tijdens het vragenhalfuurtje dat aan de gemeenteraad voorafgaat.