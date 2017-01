Nieuw restaurant in koetshuis Park Spoor Noord serveert wereldkeuken

Antwerpen 2060 - Het koetshuis in Park Spoor Noord werd de voorbije maanden omgevormd tot een restaurant. Gå Nord wil het begrip ‘wereldkeuken’ een eigen invulling geven.

In het voormalige koetshuis in Park Spoor Noord opent vrijdag het nieuwe restaurant Gå Nord de deuren. Zaakvoerders Nikolaj Kovdal en Sven Wille, de mannen achter de Cargo Zomerbar, lieten zich inspireren door de oosterse wabi-sabi-filosofie en -esthetiek. Voor hun Amsterdamse chef-kok Timothy Tynes, die een eigen vertaling van de wereldkeuken wil brengen, betekent dat werken met pure smaken en lokale bioproducten.

Tynes (29) deed in het verleden ervaring op bij grote namen als Sergio Herman en Kobe Desramaults. “Ik wil dat mensen begrijpen wat ze aan het eten zijn”, zegt hij. “Voor mij gaat het erom met zo weinig mogelijk handelingen een zo rijk mogelijke smaak te creëren.”

Open keuken

De naam van het restaurant, Gå Nord, is Deens voor ‘Ga naar het Noorden’. Een verwijzing naar zaakvoerder Nikolaj Kovdal, die Deense roots heeft. Met zijn zakenpartner Sven Wille leidt hij cateringbedrijf De Landlopers. “Vorig jaar openden we op deze locatie al het pop-up-barbecuerestaurant Little Butcher’s Summer Grill”, zegt Wille. “Voordien stond het voormalige koetshuis zowat twintig jaar leeg. Voor ons is dit een van de mooiste plekken van ’t stad.”

Foto: JHS

Het hart van de zaak is een open keuken, die van overal in het restaurant te zien is. “Voor wie enkel een drankje en barfood wil bestellen, zijn er relaxte sofa’s voor een open haard, en in de zomer openen we een groot terras voor honderd bezoekers”, zegt Wille.

De zaak beschikt over enkele opvallende eyecatchers: tien tapkranen, vitrinefrigo’s voor wijnen en bieren en een vleesrijpingkast. Wille: “Bezoekers kunnen zelf aangeven welk stuk vlees ze op hun bord willen, waarna dat wordt afgesneden en geprepareerd.”

Het is echter niet al vlees wat de klok slaat bij Gå Nord. De zaakvoerders willen een lokale keuken met Scandinavische en oosterse invloeden brengen.