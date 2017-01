Gemeente Zwijndrecht houdt werkzaamheden Oosterweel tegen

Zwijndrecht - De gemeente Zwijndrecht zegt nee tegen de bouwaanvraag voor Oosterweel. Dat meldt De Morgen. Normaal gezien wordt vanaf dit jaar gebouwd aan het gedeelte van de Oosterweelverbinding dat op Linkeroever is uitgetekend, maar Zwijndrecht vindt dat er onvoldoende omkaderende maatregelen zijn.

“De plannen moeten beter. Wij verwachten meer van de Vlaamse regering”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen) in De Morgen. De gemeente wil dat er meer maatregelen komen voor leefbaarheid in Zwijndrecht, dat de E17 en de E34 over zijn grondgebied heeft lopen. Als Zwijndrecht de plannen op zijn grondgebied niet goedkeurt, kan Vlaanderen ook voor de rest van de bouwvergunning op Linkeroever geen fiat geven. De gemeenteraad van Zwijndrecht stemde gisteravond over de afkeuring.

De BAM, die het hele Oosterweelproject uitvoert, wil nu zo snel mogelijk samenzitten met het Zwijndrechtse bestuur en kondigt aan dat het naar de Raad van State stapt als de zaak niet via overleg vlot kan worden getrokken. Vandaag bespreekt het Vlaams Parlement de voortgangsrapportage van Oosterweel.