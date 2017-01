“Tunnel onder Albertkanaal kan tot catastrofe leiden”

Foto: WAS

Luc Van Remortel maakt zich grote zorgen. De ingenieur achter het tracé Oosterweel-Noord vreest dat de huidige plannen voor een tunnel onder het Albertkanaal een enorme ramp kunnen veroorzaken. Volgens BAM is dat niet zo.

Luc Van Remortel is niet de eerste de beste. De ingenieur uit het Waasland was in zijn lange carrière onder meer betrokken bij de aanleg van de Kennedytunnel en de ondergrondse uitbreiding van het Centraal Station. Hij weet dus wel iets van tunnels. En al sinds 1975 zoekt hij mee naar de beste oplossing voor een betere mobiliteit op de Antwerpse Ring. Zo werd hij de geestelijke vader van het tracé Oosterweel-Noord, dat door de overheid wordt beschouwd als het beste alternatief voor het BAM-tracé.

“Ik ben ongerust over de huidige plannen”, zegt Van Remortel. “Vooral de veiligheid in de nieuwe tunnel onder het Albertkanaal baart me zorgen. Omdat die tunnel deel uitmaakt van het Trans-Europees Netwerk (TEN), moet hij toegankelijk zijn voor het transport van alle gevaarlijke stoffen.”

Groot risico bij explosie

“Maar wat als er een camion met een gaslading ontploft in de tunnel? Dan bestaat het risico dat de rijvloer van de bovenste van twee kokers instort door de enorme druk van de zeven meter hoge watermassa op het dak. In dat geval is de schade niet te overzien.”

“In dat geval zullen er niet alleen vele doden vallen in de tunnel, maar er bestaat ook het gevaar dat het Albertkanaal leegloopt op de Ring. Er kan een vloedgolf ontstaan die de Ring voor jaren onbruikbaar maakt.”

BAM: “Tunnel blijft overeind”

Volgens de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) wordt de soep niet zo heet gegeten. “Bij een gasexplosie zal de schade uiteraard zeer groot zijn, maar de tunnel blijft wel overeind en hij zal ook zeer snel opnieuw kunnen worden gebruikt”, zegt woordvoerder Tim Van der Schoot.